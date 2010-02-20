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Dünya

Portekiz'de sel ve toprak kayması: 25 ölü

Portekiz açıklarındaki Madeira Adası'nda aşırı yağmur ve şiddetli rüzgarın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 25 kişi öldü.

20 Şubat 2010 02:00

T24 - Portekiz'in tatil beldesi Atlas Okyanusu'ndaki Madeira Adası'nda aşırı yağmur ve şiddetli rüzgarın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 25 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı ve kayboldu.



Portekiz İçişleri Bakanı Rui Pereira, düzenlediği basın toplantısında, ölü sayısını teyit ederek, bir yardım ekibiyle en kısa sürede Madeira'ya gideceğini açıkladı.

Seller ve hızı saatte 100 kilometreyi bulan şiddetli fırtına adada köprüleri ve evleri tahrip ederken, telefon bağlantısı ve elektriklerin kesilmesine neden oldu.


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