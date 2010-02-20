Portekiz'de sel ve toprak kayması: 25 ölü

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Portekiz İçişleri Bakanı Rui Pereira, düzenlediği basın toplantısında, ölü sayısını teyit ederek, bir yardım ekibiyle en kısa sürede Madeira'ya gideceğini açıkladı.Seller ve hızı saatte 100 kilometreyi bulan şiddetli fırtına adada köprüleri ve evleri tahrip ederken, telefon bağlantısı ve elektriklerin kesilmesine neden oldu.