Portekiz'de seçimleri sosyalistler kazandı

Portekiz'de bugün yapılan genel seçimleri, hükümette olan Sosyalist Parti (PS) kazansa da, mecliste sahip olduğu mutlak çoğunluğu yitirdi.



Portekiz Ulusal Seçim Komisyonu'nun, yüzde 80 oranında açılan sandık oranına göre verdiği bilgilerde PS, oyların yüzde 36,5'ini aldı. Ana muhalefette olan muhafazakar görüşlü Sosyal Demokrat Parti (PSD) yüzde 30.2 oranında oy alırken, meclise giren diğer partilerden Sosyal Demokrat Merkez-Halk Partisi ittifakı (CDS/PP) yüzde 10.4, Sol Bloğu (BE) yüzde 9.2 ve Yeşiller ile komünistlerin ittifakından oluşan Demokratik Birlik Koalisyonu (PCP-PEV) yüzde 7.4 oranında oya sahip oldular.



Geçen haziran ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerini yüzde 31.7 oranda oy alarak kazanan PSD, aynı başarısını genel seçimlere taşıyamadı. Portekiz'i gelecek 4 yılda yönetmeyi sürdürecek olan PS lideri Jose Socrates, 2005'te yüzde 45 oranıyla kazandığı tek başına iktidarı yitirirken, mevcut duruma göre meclisteki sol görüşlü diğer küçük partilerle anlaşmak zorunda kalacak.



Portekiz Televizyonu'nda yapılan seçim sonuçları tartışmalarına katılan uzmanlar, PS'nin koalisyona yanaşmayıp, dışarıdan destek alarak tek başına hükümet kurmayı deneyeceğini savundular.



Bu arada genel seçimlerin sürprizini, ülkede 3. siyasi güç durumuna gelen Halk Partisi (PP) ile ittifak kuran Hristiyan Demokratlar'ın (CDS) yaptığı belirtildi.

