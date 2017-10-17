Portekiz'de orman yangını; ölü sayısı 36'ya yükseldi

Portekiz'in orta ve kuzey bölgelerindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya ulaştı. Yangında 63 kişinin yaralanırken, 7 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Portekiz Ulusal Sivil Koruma Kurumundan (ANPC) yapılan açıklamada, orman yangınlarında ölenlerin sayısının 36'ya çıktığı, 7 kişinin kayıp, 63 kişinin yaralı olduğu ifade edildi.

Bu arada Portekiz Başbakanı Antonio Costa, gelecek cumartesi günü Bakanlar Kurulu'nun yapacağı olağanüstü toplantıda, ülkedeki mevcut sivil koruma sisteminin ele alınacağını duyurdu.

"Sivil korumadaki mevcut sistemle devam etmek istemiyoruz. Reform yapacağız." diyen Başbakan Costa, hükümet yetkililerine yönelik eleştirileri "Şu anda zaman istifa etme değil, çözüm üretme zamanıdır." şeklinde değerlendirdi.

Portekiz'de geçen yıl haziran ayında çıkan yangınlarda 64 kişi hayatını kaybetmişti.