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Dünya

Portekiz'de orman yangını: 62 kişi öldü!

Yangında iki kişinin kayıp olduğu bildirildi

18 Haziran 2017 13:00

Portekiz'de Başkent Lizbon'un dağlık kesimlerinde çıkan yangında 62 kişi yaşamını yitirdi. En az 20 kişinin de yaralandığı yangında 2 kişi ise kayıp.

Portekiz İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ölenlerin tamamının sivil olduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre en az 16 kişi araçlarında mahsur kalarak ve dumandan zehirlenerek can verdi. Yangında iki kişi ise kayıp. Yaralı dört itfaiye erinin durumu kritik. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Başkent Lizbon’un 200 km güneydoğusundaki dağlık alanda meydana gelen yangını söndürmek için 500'e yakın itfaiye görevlisi seferber oldu. 40 dereceye varan aşırı sıcaklar ve rüzgar nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor.

Bölgeden tahliye edilenler geçiçi merkezlere yerleştirildi

Yetkililer bölgedeki evlerin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. Evlerini kaybedenler ve bölgeden tahliye edilenler geçici merkezlere yerleştirildi.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

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