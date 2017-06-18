Portekiz'de orman yangını 62 can aldı

Portekiz'de Cumartesi günü başlayan orman yangınında 62 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Portekiz basını, ülkenin ortasında yer alan Pedrógão Grande bölgesindeki yangının henüz kontrol altına alınamadığını duyurdu.

Hükümet yetkilileri, çoğu kişinin arabalarıyla yangından kaçmaya çalışırken hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.

Pedrógão Grande bölgesi, başkent Lizbon'un yaklaşık 200 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

Başbakan Antonio Costa "Maalesef, bu orman yangınları konusunda son yıllarda tanık olduğumuz en büyük trajedi" dedi.

Başbakan, ölü sayısının artmasında endişe duyduklarını da kaydetti.

Correio do Manha gazetesi, yangından etkilenen pek çok yere yetkililerin henüz ulaşamadığını yazdı.

Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

En az 50 kişi yaralandı

Yangın nedeniyle en az 50 kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında itfaiye görevlilerinin de olduğu belirtiliyor.

Kamu televizyonu RTP, yaralanan itfaiyecilerden altısının durumunun ciddi olduğunu, iki itfaiyecininse kayıp olduğunu duyurdu.

Correio do Manha gazetesi, yaralananlar arasında yangının yakınlarında tek başına dolaşan sekiz yaşında bir kızın da olduğunu yazdı.

Fransa üç, İspanya iki yangın söndürme uçağını Portekiz'e gönderdi.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak Başbakan Costa, sert fırtınanın muhtemel nedenlerden biri olduğunu açıkladı.

Polis yetkilileri, yangının bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu çıktığını tahmin ediyorlar.

Portekiz'de bazı bölgelerde 40 dereceyi bulan sıcak hava dalgaları yaşanıyordu.

Pedrogao Grande Belediye Başkanı Valdemar Alves, "Bu bölge ormanları nedeniyle yangın görülen yerlerden biriydi, ancak bu büyüklükte bir trajedi daha önce hiç yaşanmamıştı" dedi.