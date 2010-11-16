-PORTEKİZ'DE OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ MADRİD (A.A) - 16.11.2010 - Portekiz'in başkenti Lizbon'da 19-20 Kasım tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Portekiz 1 hafta süreyle Schengen Antlaşması'nı dondurduğunu açıklarken, hava sahasındaki kontrollerin güçlendirilip, uçuşların kısıtlandığı bildirildi. Lizbon'da zirvenin yapılacağı bölge de araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Zirvenin yapılacağı "Uluslar Parkı" yakınında bulunan iş yerlerinin çalışanları da güvenlik önlemlerinden dolayı işlerine gitmekte zorlanırken, bölgede bulunan Adalet Sarayı'ndaki çalışma programının değiştirildiği, 200 kadar davanın başka günlere ertelendiği açıklandı. Portekiz, zirve boyunca yapılacak NATO karşıtı 5 gösteriye izin verirken, bunlardan ilkinin 18 Kasım perşembe günü, diğer dördünün de zirvenin son günü olan 20 Kasım cumartesi günü yapılacağı ifade edildi. -ZİRVEDE ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK- Bu arada NATO üyesi 28 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarını biraraya getirecek, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün temsil edeceği zirvede önemli kararlar alınacak. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren, NATO füze savunma sisteminin yerleştirileceği ülkelerin belirlenmesinin beklendiği zirvede, ayrıca NATO'ya bağlı askeri birliklerin Afganistan'dan çıkış tarihinin de tespit edilmesi öngörülüyor. Portekiz ve İspanyol basını, NATO'nun, Afganistan'da bulunan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'ne (ISAF) bağlı askerlerinin büyük bölümünü, 2014 yılı sonuna kadar geri çekmek istediğini yazarken, mevcut durumda yaklaşık 150 bin olan asker sayısının 2014 yılı sonunda 50 bine indirileceğini ve bu askerlerin de sadece Afganistan güvenlik güçlerine destek vermek için bölgede bulunacakları belirtildi. ABD'nin, Afganistan'da küçük yerleşim yerlerindeki güvenlik kontrolünün 18 ay içinde yerel yönetimlere devredilmesini önerdiği belirtilirken, mevcut durumda 265 bin olan Afgan güvenlik gücü sayısının 2013'te 350 bine çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi. Zirve kapsamında ayrıca, NATO-Rusya ilişkileri, terörizme karşı mücadele ile NATO'nun gelecek 10 yıldaki stratejik yapısı ve personel ile karargah sayısında küçülme projeleri ele alınacak.