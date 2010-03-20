Portekiz'de 'kaçak çöplük' temizliği

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Onbinlerce Portekizli, kaçak çöp yığınlarıyla savaşta kolları sıvadı. Özel bir girişimle başlatılan ve geniş kitlelerin desteğini alan "Temiz Portekiz Eylemi" çerçevesinde ülke çapında kaçak çöplüklerdeki atıklar toplanıp arıtma ve ayrıştırma tesislerine gönderildi.Cumhurbaşkanı, Çevre Bakanlığı, devlet radyo ve televizyon kurumu RTP'nin yanı sıra çok sayıda belediye ve şirket tarafından desteklenen temizlik eylemine ordu da bin asker ve yüz taşıtla katıldı.Deutche Welle'nin haberine göre eylemin organizatörleri Cuma gününe kadar internet üzerinden 60 bin gönüllünün kayıt yaptırdığını, bu sayının 100 bini bulmasını umduklarını belirttiler. Cumartesi günü ülke çapında 10 bin kaçak çöplük boşaltıldı. Gönüllüler buradaki moloz, elektronik aletler, mobilya, plastik parçalar, eski otomobil lastikleri ve diğer atıkları topladı.Başlangıçta temizlik eyleminin sadece ormanlar ve doğal alanlardaki çöplerle sınırlandırılması öngörülüyordu. Kampanyaya gelen büyük destek üzerine organizatörler eylemi şehir alanına genişletti.‘Temiz Portekiz Eylemi' için girişimi başlatan üç işadamı, internette gördükleri iki yıl önce Estonya'da düzenlenen benzer bir eylemden ilham aldıklarını belirtiyor.