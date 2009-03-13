Portekiz'de işçiler hükümeti protesto etti

Portekiz'in başkenti Lizbon'da onbinlerce kişi, sosyalist hükümetin politikalarını protesto için yürüdü.



Portekiz Genel İşçi Konferedasyonu tarafından düzenlenen gösteride konfederasyon lideri Manuel Carvalho de Silva, hükümetin iş alanları yaratma sözü verdiğini, ancak tersine işsizliğin ve yoksulluğun arttığını söyledi.



Gösteride, Portekiz Başbakanı Jose Sokrates hükümetinin politikalarının "küstah, ahlak dışı ve baskıcı" olduğu yolunda pankartlar taşındı.



Liberdade Alanı'nda yapılan ve sakin geçen gösteriyi düzenleyenler, gösteriye 200 bin kadar kişinin katıldığını söylediler.