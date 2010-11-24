-PORTEKİZ'DE HÜKÜMETİNPOLİTİKALARI PROTESTO EDİLİYOR LİZBON (A.A) - 24.11.2010 - Portekiz'in en büyük iki sendikası, hükümetin borç krizini çözme hedefiyle uygulamaya koyduğu kemer sıkma politikasını protesto etmek için, ülkede 1988'den bu yana yapılan ilk ortak genel grevi düzenliyor. Sendikalar bugün, maaşlardaki azalma ve işsizlik oranındaki artışı protesto amacıyla ülkedeki bütün otobüs, tren ve uçak seferlerinin, sağlıktan bankacılığa kadar bütün hizmetlerinin durdurulmasını planlıyor. Batı Avrupa'nın en yoksul ülkesi olan ve İrlanda ile Yunanistan'ın ardından kurtarma paketine ihtiyaç duyacak üçüncü ülke olabileceği yorumları yapılan Portekiz'deki Sosyalist hükümetin Başbakanı Jose Socrates, bütçe açığını azaltmak için ücretlerde kesinti ve vergilerde artış politikasını sürdüreceğini kaydetmişti. İşçiler, krizin bedelini bankalar ya da büyük şirketlerin ortaklarının değil de çalışanların ödediği şeklinde tepki gösteriyor.