Portekiz'de grevler hayatı durdu

T24 - Euro Bölgesi’nin zayıf halkası Portekiz’de hükümetin kemer sıkma politikasına tepki büyüyor. Çalışanların genel greve gittiği ülkede ulaşım durma noktasına gelirken, hastanelerde de sadece acil servisler hizmet veriyor.



Portekiz hükümeti geçtiğimiz günlerde 2011 yılı bütçesinde kapsamlı tasarrruf önlemleri alacağını açıklamıştı. Öngörülen kesintilere tepki gösteren sendikalar da hükümeti protesto etmek için çalışanları 24 Kasım'da greve çağırmıştı.



Çalışanların bugün genel greve çıktığı Portekiz'de günlük hayat tamamen felce uğramış durumda. Grevden en çok etkilenen hava ulaşımı oldu. Ülkedeki havalimanlarının neredeyse tümü grev nedeniyle çalışmıyor.

Uçuşlar iptal

İç ve dış uçuşların çoğunun iptal edildiği belirtilirken, tren istasyonları da kapalı. Şehiriçi otobüs seferlerinin de dörtte üçünün yapılamadığı kaydedildi. Başkent Lizbon'da tramvayların da çalışmadığı belirtiliyor.



Katılımın yoğun olduğu greve bankacılık ve medya alanında çalışanlar da destek veriyor. Ayrıca çok sayıda okul kapalı, hastanelerin ise sadece acil servisleri görev başında. Portekiz'de çalışanlar 1988 yılından bu yana ilk kez genel greve gidiyor.

Portekiz'in bütçe açığı

Portekiz, İrlanda ve Yunanistan'la birlikte bütçe krizi içindeki ülkelerden biri. Euro Bölgesi içinde yer alan Portekiz, Avrupa İstikrar Paktı'nın yüzde üçlük borçlanma sınırını aşmıştı. Bütçesinde yüzde 7,3 oranında açık bulunan Portekiz, tasarruf önlemleri alması için AB'nin baskısı altındaydı.





Sendikalar çalışanlara 24 Kasım'da genel grev çağrısı yapmıştı

Lizbon'daki hükümet de geçtiğimiz günlerde önümüzdeki yıl bütçe açığını yüzde 4,6'ya indirmek hedefiyle bir dizi tasarruf önlemi alacağını açıkladı. Parlamentoda taslak hali onaylanan bütçede 5 milyar euroluk kesinti öngörülüyor. Buna göre kamu çalışanlarının maaşlarının düşürülmesi ve vergilerin artırılması gündemde.



Portekiz Başbakanı Jose Socrates de sendikaların tepkisine rağmen bütçe açığını azaltmak için ücretlerde kesinti ve vergilerde artış politikasından vazgeçmeyeceklerinin altını çizmişti. Lizbon'daki hükümet şimdilik AB yardımına ihtiyacı olmadığını söylese de birçok uzman Portekiz'in de Yunanistan ve İrlanda gibi bir kurtarma paketine ihtiyacı olabileceği kanısında.