Portekiz'de domuz gribine bağlı ilk ölüm



Portekiz Sağlık Bakanlığı, ülkede domuz gribine (H1N1 virüsü) bağlı ilk ölümün meydana geldiğini bildirdi.



Portekiz Sağlık Bakanı Ana Jorge, abdominal bakteri enfeksiyonu ve zatürre hastalığından Porto'nun Santo Antonio hastanesinde tedavi altında bulunan H1N1 virüsü taşıyıcısı 41 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini belirtti.



Fransa'da yaşayan Portekiz göçmeni ve Portekiz'de tatil için bulunan H1N1 virüsü taşıyıcısı hastanın ayrıca 14 yıl önce nakledilen böbreği de vücudunun reddettiği kaydedildi.



Resmi rakamlara göre, domuz gribine bağlı ilk ölümün meydana geldiği Portekiz'de H1N1 virüsünün bulaştığı 2213 kişiden 20'si hastanede tedavi altında bulunuyor.

