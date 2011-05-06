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Dünya

PORTEKİZ'DE DE GREV LİZBON (A.A)

06 Mayıs 2011 17:19

-PORTEKİZ'DE DE GREV LİZBON (A.A) - 06.05.2011 - Portekiz'de hükümetin, IMF ve AB ülkeleriyle sağladığı 70 milyar avroluk kurtarma paketi anlaşması çerçevesinde aldığı kemer sıkma tedbirlerine üzerine kamu çalışanları grev yapıyor. Ulusal Kamu Çalışanları Federasyonu, bugün ülkede bütün kamu iş yerleri, okullar, mahkemeler, hastanelerde işlerin durmasını beklediklerini bildirdi. Portekiz'de hükümet, kemer sıkma politikası uyarınca ücretleri donduruyor, vergileri artırıyor, sosyal yardımlarda kesintiye gidiyor. AB bölgesinde ekonomik sıkıntı içindeki diğer iki ülke Yunanistan ile İrlanda'da da geçen yıl alınan mali yardımın ardından uygulanan kemer sıkma politikalarına karşı çalışanlar grev yapmıştı.

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