Portekiz'de 'Cenk'in galibi Beşiktaş!

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, gruplardaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Talisca, Cenk Tosun ve Ryan Babel'den gelirken, Porto'nun tek golünü Dusko Tosic (k.k.) kaydetti.

Maçın Özeti

1' Karşılaşmaya Porto başladı.

'4 Beşiktaş, Ricardo Quaresma'nın kanadından yüklenmeye çalışıyor. İki takım da hücumu tercih ettiğini belli eden bir oyunla başladı.

Editörün yorumu: Quaresma yine çok iyi pozisyon alıyor. Kendisini unutturup bir anda tehlike yaratabiliyor ancak Portekizli futbolcu pozisyonları pasla değerlendirmek yerine kendi deneyerek zora sokuyor.

'5 Beşiktaş çok iyi geldi. Son olarak Ryan Babel'in ayağından çıkan top Porto savunması tarafından kornere uzaklaştırıldı. Siyah-beyazlılar kornerden etkili bir pozisyon üretemedi.

'10 Porto Corona'yla yüklendi. Meksikalı futbolcunun şutu Dusko Tosic'e çarparak kornere gitti. Lacivert-beyazlılar, üst üste 2 kez kullandığı köşe vuruşlarından etkili bir pozisyon yaratamadı.

Ricardo Pereira, Cenk Tosun'un umut vaat eden atağını kestiği için sarı kart gördü.

'11 Porto çok tehlikeli geldi. Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Adriano topu ceza sahasından uzaklaştırdı.

'13 Editörün yorumu: Beşiktaş çok hızlı çıkmak istiyor. Oyuncular iyi konum alıyor ama paslar isabet bulmuyor. Cenk Tosun, Beşiktaş adına çok iyi.

GOL!!! Anderson Talisca, Ricardo Quaresma'nın nefis ortasında yaptığı sert kafa vuruşuyla ağları havalandırdı!

Porto, bu sezon oynadığı 9'uncu resmi maçta kalesinde ilk kez gol gördü.

'16 Editörün yorumu: Cenk Tosun savaşıyor. Milli golcü, 3 kişinin arasına girerek faul aldı. Çok istekli ve fizik olarak da çok diri görünüyor.

Cenk'in aldırdığı faulde Quaresma ortayı açtı ancak tecrübeli kaleci Casillas topu uzaklaştırdı.

'17 Editörün yorumu: Porto sert oynuyor. Beşiktaş, hücuma takım halinde çıkarak Portekiz ekibini evinde sahasına hapsetmeye çalışıyor.

'19 Yacine Brahimi'nin ortasında Oliver Torres'in topu direğe çarparak auta gitti. Portekiz ekibi, hızlı ve oldukça tehlikeli bir atak geliştirdi.

'20 Porto, Brahimi ve Alex Telles'in kanadından Beşiktaş ceza sahasına etkili geliyor.

'21 Tosic, Alex Telles'in kullandığı kornerde kafayla ters bir vuruş yaparak topu Beşiktaş ağlarına gönderdi: 1-1.

'23 Beşiktaş, Babel'le güzel geldiği bir pozisyondan yararlanamadı. Hollandalı futbolcunun vuruşu farklı şekilde auta geçti ancak Ricardo Quaresma içeride pas opsiyonu olarak düşünülebilirdi.

'25 Beşiktaş'ın kalesinde kısa süreli ve tehlikeli bir karambol yaşandı. Porto, Beşiktaş'ın sağ kanadından çok yükleniyor ve Adriano sık sık yalnız kalıyor. Pepe, Adriano'ya yardıma gittiğinde ise içeride boşluk oluyor.

'28 CENK TOSUN!!! Uzak mesafeden mükemmel vurdu, maç başından beri çok iyi oynayan milli futbolcu, Beşiktaş'ı tekrar öne geçirdi!: 1-2.

'32 Manega, Beşiktaş'ın sol kanadından geldi ancak vuruşu yan ağlarda kaldı.

'33 Soares uzaktan çok düzgün bir vuruş yaptı, Beşiktaş adına şanslı bir andı. Pepe, Soares'i markajda bir adım gerisinde kaldı. Ayrıca Brahimi, siyah-beyazlıların savunmasını çok zorluyor.

'37 Caner Erkin ortaladı, kimse dokunamadı! Beşiktaş'ın tekrar zorladığı atakta Oğuzhan topu ortalamak istedi ancak top taca doğru yönlendi.

'38 Editörün yorumu: Beşiktaş, Porto ceza alanına çok güzel paslaşmalarla geldi. Son 2 sezondaki Beşiktaş'ı net olarak görebiliyoruz bu maçta. Siyah-beyazlılar, çok kaliteli oynuyor. Oğuzhan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş auta gitti.

'39 Beşiktaş, bu kez de Babel'in pasında Talisca'yla kaleyi zorladı. Brezilyalı futbolcunun sert şutu üstten auta gitti.

Editörün yorumu: Cenk Tosun gerçekten çok üst seviyede bir futbol oynuyor. Porto'da da Brahimi iyi ancak Cenk'in şu ana kadar sahada en iyi oynayan futbolcu olduğunu söylemek mümkün.

'44 Kara Kartal şov yapıyor. Oğuzhan-Quaresma çok güzel paslaşmalarla Porto ceza sahasına girdi. Portekizli futbolcunun vuruşu tecrübeli eldivn Casillas'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 Maçta ikinci yarı, Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı. Porto'da Andre ve Otavio oyuna dahil oldu. Çıkan isimler Oliver Torres ve Corona oyundan çıkan isimler.

'48 Quaresma, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında bir süre yerde kaldı. Portekizli futbolcu, karşılaşmaya devam ediyor.

'49 Editörün yorumu: Cenk Tosun, ilk yarıda bıraktığı yerden devam edecek gibi görünüyor. Milli golcü oldukça formda bir görüntü sergiliyor ayrıca çok istekli.

'50 Pepe'nin Fabri'ye attığı kısa düşen pas Beşiktaş kalesinde tehlike yarattı. İspanyol kaleci topu taca uzaklaştırdı.

'53 Editörün yorumu: Karşılaşmanın ikinci yarısına Porto daha baskılı başladı. Portekiz temsilcisi, Beşiktaş'ın ilk yarıdaki hakim oyununu kırmaya çalışıyor ve bunda zaman zaman başarılı oluyor.

'55 Yine Quaresma ortaladı, bu sefer Babel yükseldi ancak savunma uzaklaştırdı, korner... Korneri Quaresma kullandı. Cenk'in kendini unutturarak dar açıdan yaptığı güzel kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

'61 Editörün yorumu: Porto bu dakikalarda yine etkili oynuyor. Portekiz ekibi, Beşiktaş yarı alanında istediği baskıyı yaratıp ceza sahasına yerleşiyor. Siyah-beyazlılar, savunmada topu uzaklaştırırken telaşlı davranarak topu kontrolsüzce ileriye gönderiyor.

'62 Tiquinho ceza sahasında Fabri'yle karşı karşıya kaldı. Fabricio, açısını çok iyi kapattı ve topu kurtardı.

'65 Porto'nun kullandığı korner sonrası yapılan vuruşu Oğuzhan kale çizgisinden çıkardı! Porto, baskısına devam ediyor.

Beşiktaş'ta Oğuzhan yerine Gary Medel oyuna dahil oldu.

'68 Caner, taç atışını yavaş kullandığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

'71 Editörün yorumu: Beşiktaş, Medel'in oyuna girmesinden sonra topa sahip olma oranını arttırdı. Siyah-beyazlılar, orta alanda daha diri bir görüntü çiziyor. Negredo oyuna girme hazırlığında.

'73 Ricardo Quaresma'nın yerine Negredo oyunda. Tüm Dragao Stadı Quaresma'yı alkışlıyor. Portekizli futbolcu da taraftarlara karşılık veriyor.

'78 Beşiktaş orta sahası Medel'in oyuna girmesiyle canlandı. Siyah-beyazlılar maça oyun anlamında dengeyi getirdi. Porto, ilk yarıdaki gibi 3'üncü bölgede oyun kurmadan direkt hücum yapmaya çalışıyor ve atakları ikinci yarının başına göre daha cılız.

'79 Çok güzel driblinglerle sağ kanatta çizgiye kadar inen Babel'in yaptığı ortaya Negredo ve Talisca vuramadı. Beşiktaş, güzel bir pozisyondan yararlanamadı.

'81 Andre Andre, Talisca'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Porto'da Danilo yerine Hernani oyunda.

'83 Hernani uzaklardan denedi, top direğin solundan auta gitti.

'86 GOOOOOOLLL!!! Negredo'nun pasında Babel golü attı!: 1-3. Beşiktaş, Porto'nun fişini çekti!

'88 Porto taraftarları stadı terk etmeye başladı.

'90 Porto tehlikeli geldi, Tiquinho'nun yakın mesafeden Pepe'nin markajında yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

Karşılaşma sona erdi.