Portekiz'de bir garip Ronaldo heykeli

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'nun adı, doğduğu Madeira adasındaki havalimanına verildi. Portekiz Cumhurbaşkanı de Sousa’nın da katıldığı açılışa havalimanındaki yerini alan, ancak Ronaldo’ya benzemeyen Ronaldo heykeli damga vurdu.

Real Madrid'de forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun adı, doğum yeri olan Madeira adasındaki havalimanının ismi Madeira Cristiano Ronaldo Havalimanı olarak değiştirildi. Törene yıldız futbolcu, annesi, oğlu ve sevgilisi Georgina Rodriguez ile katıldı.

Ronaldo, törende yaptığı konuşmada “Köklerimle, memleketimle ne kadar gurur duyduğumu biliyorsunuz. Çok mutlu ve gururluyum” dedi. İsminin havalimanına verilmesiyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Ronaldo, “Ben hiç kimseden adımın buraya verilmesini istemedim. Riyakar biri değilim. Bugünden itibaren üzerimde daha fazla sorumluluk olduğunu biliyorum. Özellikle Madeira olmak üzere Portekiz'e saygı göstermek için tüm tutku ve fedakarlık ruhuyla elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu topraklardan geldiğim için gururluyum. Benim için çok özel bir gün” diye konuştu.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da konuşmasında, 32 yaşındaki birinin isminin havalimanına verilmesinin ‘riskli ama aynı zamanda cesur bir seçim’ olduğunu vurgulayarak, "Bu büyük sporcu ve insan, köklerine her zaman bağlı yaşayacaktır. Bu tören, bizi hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayacak sıra dışı bir insan için yapılmış alışılmışın dışında bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Törende böylesine duygusal bir hava varken sosyal medya, Ronaldo’nun adının havalimanına verilmesine değil havalimanına yerleştirilen heykele odaklandı. Zira heykel Ronaldo’ya pek de benzemiyordu.