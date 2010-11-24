Portekiz'de 22 sene sonra ilk genel grev

T24- Yunanistan ve İrlanda'dan sonra Batı Avrupa'nın en yoksul ülkesi olan Portekiz hükümetinin borç krizini çözme amacıyla yürürlüğe koyduğu kemer sıkma politikasına karşı sendikalar, 1988'den sonra ilk defa genel grev düzenliyor.



Sendikalar, grevin ulaşım, eğitim ve sanayiyi ciddi ölçüde sekteye uğratacağını söylüyor.



Grev parlamentonun hükümetin kemer sıkma programını oylayacağı oturumun iki gün öncesine rastlıyor.

Söz konusu önlemler, Portekiz'in kamu harcamaları ve bütçe açığıyla ilgili uluslararası kaygıları yatıştırmayı amaçlıyor.

Kemer sıkma programı kapsamında kamu çalışanlarının maaşlarında kesintiye gidilmesi, emeklilik maaşlarının dondurulması ve vergilerin artırılması planlanıyor.

Grev nedeniyle ülkenin iki ana sendikası, 22 yıl aradan sonra ilk kez ortak hareket etme kararı aldı.

Sendika yetkilileri, greve hem kamu hem de özel sektörden geniş katılım beklediklerini söylüyor. Grev nedeniyle yüzlerce uçak seferinin iptal edilmesi planlanırken, deniz limanlarında da hizmetlerin aksaması bekleniyor.



Muhalefet 'Hayır' demeyecek







Ancak ekonomi uzmanları, bu eylemlerin kemer sıkma programının yürürlüğe konmasını engelleyemeyeceğine dikkat çekiyor.

Zira muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti, kamu maliyesindeki ciddi sorunlar nedeniyle oylamada çekimser kalacağını açıkladı.

Portekiz euro bölgesinin en zayıf ekonomilerinden biri. Lizbon hükümeti, uluslararası yatırımcıları, İrlanda ve Yunanistan gibi bir kurtarma paketine ihtiyacı olmadığını ikna etmeye çalışıyor.

Hükümet bu çerçevede 2011'de bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranını yüzde 7,3'ten 4,6'ya indirmeyi planlıyor.

BBC Avrupa ekonomisi muhabiri Nigel Cassidy, Portekiz'in 1999'da euroya geçtikten sonra verimliliği artıramadığına dikkat çekiyor.

Muhabirimiz, euronun Yuan karşısındaki değerinin yüksek olması nedeniyle, Portekiz'in bir zamanlar çok güçlü olduğu tekstil ve ayakkabı sektöründe Çin'le rekabet edemediğini vurguluyor.