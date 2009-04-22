Portekiz zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaracak

Portekiz, yeni bir yasa tasarısıyla gençleri 18 yaşına kadar eğitim içinde tutmayı planlıyor.



Portekiz Başbakanı Jose Socrates, merkez sol hükümetinin, Portekiz'deki zorunlu eğitimi 9 yıldan 12 yıla çıkaracak bir yasa tasarısı hazırladığını belirtti.



Socrates, mecliste yaptığı açıklamada, böylece çocukların okulda kalmayı ya da profesyonel eğitim programlarını seçebileceklerini söyledi.



Düşük eğitim düzeyi ülke gelişimi için handikap olarak görülen Portekiz'de 2007'de yapılan bir araştırmada, 20-24 yaş grubundaki Portekizlilerin yaklaşık yarısının liseyi tamamladığı belirlenmişti.

