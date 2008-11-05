Portekiz takımları ters geliyor



Galatasaray'ın, Benfica ile yarın oynayacağı UEFA Kupası (B) Grubu'ndaki 2. maçıyla birlikte Türk ve Portekiz takımları Avrupa kupalarında 17. kez karşı karşıya gelecek.



İki ülke takımları arasında bugüne dek oynanan 16 maçın 5'ini Türk, 7'sini ise Portekiz takımları kazanırken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Türk takımlarının 18 golüne, Portekiz ekipleri 31 golle yanıt verdi.



Galatasaray, Portekiz takımları ile daha önce hiç resmi maç yapmadı.



Galatasaray'ın Alman teknik direktörü Michael Skibbe ise Portekiz takımlarıyla 4 kez karşılaştı. Skibbe, 1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'un başındayken Portekiz takımı Boavista'yı Almanya'da 3-1 yenerken, deplasmanda ise 1-0 mağlup oldu.



Skibbe, Bayer Leverkusen'in başında olduğu 2007-08 sezonu UEFA Kupası'nda ise UD Leiria'yı 1. turda Almanya'da 3-1 yenip, deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.



Skibbe'nin, Portekiz takımlarına karşı deplasmanda galibiyeti bulunmuyor. Portekiz takımları, Avrupa kupalarında Türk ekipleri karşısında farklı galibiyetlere de imza attı.



1975-76 sezonunda Benfica, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Fenerbahçe'yi 7-0 yenerken, Porto da 2002-03 sezonunda Denizlispor'u 6-1 yenmişti.



Türk takımları, Portekiz temsilcilerine karşı oynadıkları son 3 maçı da kaybetti.



Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Porto'ya Şampiyonlar Ligi'nde iki karşılaşmada da mağlup olurken, Fenerbahçe'de bu sezon aynı takıma kendi sahasında yenildi.





TÜRK-PORTEKİZ TAKIMLARININ MAÇLARI





Türk-Portekiz takımlarının Avrupa kupalarında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:





Sezon Kupa Maç Sonuç



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1975-76 Ş.K.K. Fenerbahçe-SL Benfica 0-7, 1-0



1980-81 K.G.K. Altay-SL Benfica 0-0, 0-4



1990-91 UEFA Fenerbahçe-V.Guimaraes 3-0, 3-2



1993-94 UEFA Kacaelispor-S.Lizbon 0-0, 0-2



2002-03 UEFA Denizlispor-Porto 1-6, 2-2



2003-04 UEFA Gençlerbirliği-S.Lizbon 1-1, 3-0



2005-06 UEFA G. Beşiktaş-V.Guimaraes 3-1



2007-08 Ş.L. Beşiktaş-Porto 0-1, 0-2



2008-09 Ş.L. Fenerbahçe-Porto 1-3



Not: Ş.K.K. (Şampiyon Kulüpler Kupası), K.G.K. (Kupa Galipleri Kupası), Ş.L. (Şampiyonlar Ligi)



