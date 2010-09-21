-PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA BENTO GETİRİLDİ MADRİD (A.A) - 21.09.2010 - Portekiz Futbol Federasyonu, Milli Takım'ın başına teknik direktör Paulo Bento'nun getirildiğini duyurdu. Federasyondan yapılan resmi açıklamada, Bento ile 2012 Haziran ayına kadar geçerli olan bir sözleşme imzalandığı, basına tanıtımın yarın yapılacağı bildirildi. Futbolcu olduğu dönemlerde 35 kez Portekiz milli formasını giyen ve teknik direktör olarak geçtiğimiz yıllarda Sporting Lizbon'u çalıştıran 41 yaşındaki Paulo Bento, Portekiz Milli Takımı'yla ilk resmi maçını 8 Ekim'de Danimarka'ya karşı oynayacak. 2012 Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi ile 4-4 berabere kalıp, Norveç'e 1-0 yenilince, teknik direktör Carlos Queiroz görevden alınmıştı.