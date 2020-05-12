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Spor

Portekiz Ligi 4 Haziran'da başlıyor

12 Mayıs 2020 23:42

Portekiz Futbol Federasyonu, 12 Mart'ta süresiz olarak askıya alınan Liga NOS'un 4 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Portekiz Futbol Federasyonu, geçtiğimiz haftalarda yapılan bir dizi toplantıların ardından, hükümetin de izniyle, ülkede futbolun geri dönmesine karar verdiklerini açıkladı.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 4 Haziran Perşembe itibarıyla Liga NOS kaldığı yerden devam edecek ve 2019-20 sezonunun 25. hafta maçları oynanacak.

Müsabakalara seyirci kabul edilmeyecek.

Stadyumların sıkı bir şekilde denetleneceği, kulüplerdeki tüm oyuncuların, teknik ekibin ve personellerin sağlık kontrollerinden geçirileceği ve testler yapılacağı belirtildi.

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