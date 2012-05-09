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Dünya

Portekiz krizden kurtulmak için resmi ve dini tatilleri iptal etti

Portekiz'de yaşanan ekonomik kriz tatilleri engelledi

09 Mayıs 2012 13:41

Portekiz ekonomik kriz yüzünden resmi ve dini tatillerden vazgeçiyor.

Portekiz'de hükümetin yürürlüğe koyduğu tasarruf önlemlerine 14 günlük ulusal tatilin iptal edilmesi de eklendi.

Gelecek yıldan itibaren 5 yıl boyunca 2 dini ve 2 resmi bayram iş günü sayılacak. Kararın Vatikan'la yapılan müzakereler sonucu alındığı belirtiliyor.

NTV'nin haberine göre, Avrupa Birliği ve IMFden 78 milyar Euro'luk bir yardım alan Portekiz, kemer sıkma önlemleri çerçevesinde memur maaşlarında kesinti ve vergilerde artış yapmıştı.

Tarihinin en ağır ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Portekiz'de işsizlik yüzde 14'ü aşmış durumda.

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