Portekiz K.Kore'ye acımadı: 7-0

T24 - 2010 Dünya Kupası G Grubu maçında Portekiz, Kuzey Kore'yi 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla Portekiz, son maçta Brezilya ile berabere dahi kalsa bir üst tura çıkacak.





Güney Afrika 2010'da G Grubu'nda Portekiz, Kuzey Kore'yi 7-0 yendi.



Grupta oynadığı iki maçı da kazanmayı başaran Brezilya 6 puanla liderliğini sürdürüyordu ve Güney Amerika temsilcisi gruptan çıkmayı garantilemişti.



Futbol otoritelerine göre gruptan çıkacak ikinci takım olarak herkesin favorisi Portekiz ya da Fildişi Sahili'ydi. Kuzey Kore'ye bu grupta neredeyse hiç bir otorite şans vermiyordu ve Portekiz ile Kuzey Kore Cape Town'da karşı karşıya geldi.



Portekiz'de ilk maçta sakatlanan Deco forma giymedi. Maçı Şili'den Pablo Pozo yönetti.



Kuzey Kore gruptaki ilk maçında güçlü Brezilya'ya 2-1 yenilmesine rağmen dirençli futbolu ile dikkatleri çekmişti. Portekiz ise Fildişi Sahili ile golsüz berabere kalmıştı.



İlk dakikalarda Portekiz beklendiği gibi oyunun hakimi durumundaydı ve Kuzey Kore takımı daha çok kontraataklarla gol arıyordu.



Portekiz'in en önemli atağı maçın henüz başlarında oldu ve Carvalho'nun kafa vuruşu direkten döndü.



Maçın 15. ve 20. dakikaları arasında Kuzey Kore ekibi, Portekiz kalesinde zaman zaman etkili ataklar yapmaya çalıştı.



Rakibine oranla daha güçlü olan Portekiz, 29. dakikada beklenen golünü buldu ve Meireles takımını 1-0 öne geçirdi.



Golü yedikten sonra Kuzey Kore yine Portekiz kalesine gitmesine rağmen etkili pozisyonlar üretemedi ve devre 1-0 Portekiz'in üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda Kuzey Kore'nin beraberlik için pozisyon üreatmesi beklenirken, güçlü Portekiz rakibini ataklarıyla bunaltmaya başlamıştı.



Portekiz iyi futbolunun sonucunu aldı ve 53. dakikada ilk golün sahibi Meireles'in güzel pasında topla buluşan Simao, kalecinin ayakları altından skoru 2-0'a getirdi.



Portekiz hızını alamıyordu ve baskıya devam ederken 56. dakikada bu kez soldan Coentrea'nın ortasında Hugo Almeyda kafayla durumu 3-0 yaptı.



Bir anda 3-0 mağlup duruma düşen Kuzey Kore'de teknik direktör Kim Jong Hun'un aklına oyuncu değiştirmek ancak 58. dakikada geldi ve P.Nam Chol'un yerine K.Kum İl, M.In Guk'un yerine de K.Yong Jun oyuna girmişti. Bu oyuncular oyuna girmesine girmişti ama artık tabiri caizse iş işten geçiyordu ve Portekiz atakları akın akın geliyordu.



Goller ard arda geliyor ve Portekiz coştukça coşuyordu. 60. dakikada soldan C.Ronaldo çalımlarla ceza sahasına girerken topu yerden ortaladı ve Tiago bekletmeden yaptığı vuruşla skoru 4-0 yaptı.



64. dakikada C.Ronaldo bu kez sağdan Meireles'e "al da at" dercesine bir pas çıkardı ama bu oyuncunun vuruşu akıl almaz bir şekilde auta gidiyordu.



70. dakikada ikinci yarının fırtına ismi C.Ronaldo'nun uzaktan müthiş şutu iki direğin kesiştiği üst direkten geri döndü.



Kuzey Kore sahadan adeta silinmişti ve yoğun yağmur yağışı altında da ayağında top tutmakta zorlanıyordu.



Portekiz ilk oyuncu değişikliğini 70. dakikada ilk golün sahibi Meireles'in yerine Veloso'yu alarak yaptı. Portekiz ikinci oyuncu değişikliğini de 74. dakikada ikinci golün sahibi Simao'nun yerine Duda'yı alarak yaptı.



Kuzey Kore'nin kalan dakikalarda farkı düşürmekten ve daha fazla farkın açılmasını önlemekten başka amacı yoktu.



Kuzey Kore ekibi son oyuncu değişikliğini 75. dakikada C.Jong Hyok'un yerine N.Song Chols'u alarak tamamlamıştı oldu.



Portekiz teknik direktörü Carlos Queiroz belli ki gol atanları çıkaracaktı ve son oyuncu değişikliğini de üçüncü golün sahibi Almeida'nın yerine Liedson'u alarak yaptı. Herhalde Queiroz'un bir oyun değişikliği hakkı olsa dördüncü golün sahibi Tiago'ya gelmişti sıra!!



Portekiz gole doymuyordu ve 77. dakikada Almeida'nın yerine oyuna dahil olan Liedson, 4 dakika sonra attığı golle skoru 5-0 yapıyordu.



Günün başarılı ismi C.Ronaldo sahneye çıktı ve 87. dakikada kaleciden sıyrılıp topu boş kaleye gönderdi ve skoru 6-0 yaptı.



Portekiz doymuyordu ve 89. dakikada Tiago soldan yapılan ortada yaptığı güzel kafa vuruşu ile skoru tayin etti: 7-0



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 7-0 Portekiz'in üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla iki maçta 6 puanı bulunan Brezilya'nın ardından, G Grubu'nda ikinci sıraya 4 puana yükselen Portekiz geçmiş oldu. Portekiz, son maçta Brezilya ile berabere dahi kalması halinde bir üst tura çıkmış olacak.





PORTEKİZ: 7 - KUZEY KORE: 0



Hakemler: Pablo Pozo, Patricio Basualto, Francisco Mondria



Portekiz: Eduardo, Bruno Alves, Carvalho, Ronaldo, Mendes, Simao, Miguel, Meireles, Almeida, Tiago, Coentrao



Kuzey Kore: Myong Guk, Jong Hyok, Jun Il, Nam Chol, Kwang Chon, Yun Nam, Tae Se, Yong Jo, In Guk, Chol Jil, Yong Hak



Goller: Dk. 29 Meireles, Dk. 53 Simao, Dk. 56 Almeida, Dk. 60 ve Dk. 89 Tiago, Dk. 81 Liedson, Dk. 87 Ronaldo (Portekiz)

