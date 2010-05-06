Portekiz, İtalya, İspanya'da kriz riski

T24- Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Yunanistan'ı kavuran borç krizinin sıçrayabileceği ülkeleri açıkladı. Buna göre Portekiz, İtalya, İspanya, İrlanda ve İngiltere'deki bankacılık sektörü borç krizinden olumsuz etkilenecek.

Moody's açıklamasında ayrıca finansal krizle ilgili süreçte Yunanistan'ın IMF ile yaptığı anlaşmanın ve AB'nin destek paketinin kilit rol oynayacağı belirtildi.

Öte yandan Finlandiya Başbakanı Matti Vanhanen, Yunanistan’ın rekor kurtarma paketinin yeterli olmayabileceği ve finansal istikrarsızlığın diğer ülkelere yayılabileceği uyarısında bulundu.

Vanhanen, Finlandiya ulusal televizyon kanalı YLE’ye yaptığı açıklamada, "Benim için en büyük kaygı, Yunanistan’a vereceğimiz 180 milyon avroyu nasıl geri alacağız ve hangi faiz oranıyla vereceğimiz değil. Daha büyük kaygı, ’bu paket başarılı olmazsa’ durumudur" dedi."Bu paketin başarılı olamayacağı riski mevcut" diyen Vanhanen, istikrarsızlığın diğer ülkelere yayılma olasılığının halen mümkün olduğunu ifade etti.

Vanhanen, krizin yayılma riskinin var olduğunu, dün ve bugün piyasanın gösterdiği tepkinin durumun henüz sakinleşmediğini gösterdiğini kaydetti.

İRLANDA: TEDBİRİMİZİ ALDIK

Ülkesinin ekonomik durumunu Reuters’a değerlendiren İrlanda Maliye Bakanı Brian Lenihan, "İrlanda’nın bazı Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi yapısal sorunlarının bulunmadığını" belirterek, "ülke ekonomisinin bu yılın dördüncü çeyreğinde büyümeye geçmesini beklediklerini" söyledi. Yunanistan’daki ekonomik krizin etkilerinin İrlanda’ya sirayet etmesini beklemediklerini belirten Lenihan, "Yunanlıların almaya yeni başladığı önlemlerin çoğunu biz 18 aydır alıyoruz. İrlanda’yı büyük bir risk içinde görmüyorum" diyerek, ülkesinin şu an istikrarlı bir konumda olduğuna işaret etti.

İrlanda, Avro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Yunanistan için öngördüğü 110 milyar avroluk kurtarma paketine, 1,3 milyar avro katkıda bulunacak. Geçen yıl Avro Bölgesi’nin "en zayıf halkası" olarak nitelenirken, çalışanların ve emeklilerin protestolarına rağmen kamu harcamalarını kısan İrlanda hükümeti, Ulusal Varlık Yönetimi Ajansı’nı (NAMA) da devreye sokarak bankacılık krizine somut çözüm üretmiş, bu çabaları uluslararası ekonomi çevreleri ve AB liderlerince memnuniyetle karşılanmıştı

YURTDIŞI PİYASALAR TEDİRGİN

Yunanistan’da yaşanan ekonomik kriz ve krizin diğer Avrupa ülkelerine yayılabileceği endişeleri nedeniyle Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

İngiltere’de FTSE 100 Endeksi yüzde 0,5, Fransa’da CAC-40 Endeksi yüzde 1 ve Almanya’da DAX Endeksi yüzde 0,4 düşüşle güne başladı. ABD’ye ilişkin tahminler de borsanın bugün düşüşle açılacağını gösteriyor.

Avrupa’daki borç krizinin etkisiyle Asya’daki borsalar da bugün günü düşüşle tamamladı. Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nda Nikkei Endeksi yüzde 3,27 değer kaybedip 10.695,69 puana geriledi. Güney Kore Borsası yüzde 2,4, Hong Kong Borsası yüzde 1,1, Avustralya Borsası yüzde 2,2 değer kaybederken, Singapur, Tayvan, Hindistan, Endonezya, Tayland ve Çin borsaları da değer kaybetti.

Ekonomistler, bazı Avrupa ülkelerinin gergin piyasaları sakinleştirmek için kamu harcamalarını kesmek durumunda kalabileceğini ifade ediyor.

Avronun düşmesi ve doların yükselişi, dünya genelinde piyasaları etkiliyor. Güçlü dolar kuru, deniz aşırı ülkelerde iş yapan ABD şirketlerinin karlarının düşmesine neden olacağı endişelerini yükseltiyor. Doların yükselmesi, yabancı alıcıların talebinin düşmesi nedeniyle emtia fiyatlarına da zarar veriyor.

Öte yandan, Uluslararası piyasalarda 18 ayın en yüksek seviyesi kadar çıkan petrol fiyatları bu hafta ortalama yüzde 8 geriledi.

Batı Teksas tipi ham petrol şu an New York’taki elektronik işlemlerde varili 79,47 dolardan işlem görüyor.