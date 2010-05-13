Portekiz hükümeti vergileri arttırdı

T24- Portekiz’deki sosyalist Socrates hükümeti, ekonomik krize karşı yeni önlemler alarak, vergilerde artış yaptı.





Başbakan Jose Socrates, bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında kamu açığını düşürmeye yönelik yeni önlemlerin kabul edildiğini açıkladı.





Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) de destek verdiği önlemlere göre, aylık maaşı 2 bin 375 avronun üzerinde olanlarda yüzde 1,5, altındakilere de yüzde 1 oranında gelir vergisinde artış yapılırken, asgari ücret alanlar bu uygulamadan muaf tutulacak. Katma değer vergisini yüzde 20’den yüzde 21’e çıkartan Socrates hükümeti ayrıca, bakan, milletvekili, belediye başkanı, Merkez Bankası başkanı gibi devletin üst kademelerinde çalışanların maaşlarında yüzde 5’lik kesinti yapacak.





Alınan önlemlerle 2010 yılında 2 milyar 100 milyon avroluk tasarruf öngören Portekiz hükümeti, bu yıl sonunda kamu açığını yüzde 7’ye indirmeyi hedefliyor.





Bu arada ana muhalefet partisi PSD, önlem paketine destek verse de muhalefette olan diğer tüm partiler alınan kararları sert dille eleştirdiler. Sendika liderleri de önlem paketine karşı protesto çağrıları yaptı.





Portekiz Maliye Bakanı Fernando Teixeria dos Santos, “Sosyal gerginlik olacak ama bu planı uygulamalıyız” şeklinde konuştu.