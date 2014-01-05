Portekiz futbolunun efsanesi Eusebio hayatını kaybetti

Portekiz ve dünya önemli futbolunun efsane isimlerinden Eusebio da Silva Ferreira, bu sabaha karşı kalp durması nedeniyle vefat etti.

"Kara Panter" lakaplı Eusebio'nun, bu sabaha karşı TSİ 05:30 hayatını kaybettiği bildirildi. Mozambik asıllı ve 71 yaşındaki Eusebio Portekiz Milli Takımı'nın ve özellikle Benfica'nın efsaneleri arasında yer alıyor.

Portekiz Futbol Federasyonu tarafından son 50 yılın en iyi futbolcusu olarak seçilen Eusebio, 1960'lı ve 70'lı yıllara damgası vurmuş en önemli oyunculardan biriydi.

‘Hiç kimse’yken ‘panter’ oldu

Eusibio’nun Afrika'nın kuzeydoğusunda bulunan Mozambik'te başlayan hayatı ve Portekiz'de geçen çocukluk ve ilk gençlik yılları çok zordu. Hayatta kalmak için ayakkabı boyacılığından yer fıstığı satıcılığına kadar çok sayıda iş yapan bu yetenekli Afrikalı'nın ilk lakabı ise Ninquem'di. Yani kendi dilindeki anlamıyla "hiç kimse." Sokaktan geçen insanların farkına bile varmadığı "hiç kimse" yeteneğini sahalarda göstermeye başlayınca "kara panter" lakabına terfi etti. Ama 'hiç kimse'lik günlerini unutmadı. Öyle ki Uruguaylı gazeteci ve yazar Eduardo Galeano, onun sahadaki futbolunu anlatırken şu satırları yazdı; "Yoksulluğun soluğunu her zaman ensesinde hisseden ve polis tarafından kovalanan biri gibi soluk soluğa çim sahalara kapağı attı. Ve zikzaklar çizerek yirmi yaşındayken takımına Avrupa şampiyonluğu kazandırınca 'Panter' lakabının sahibi oldu."



Benfica forması ile 715 maçta 727 gol atma başarısı gösteren Eusebio, Real Madrid'in hakimiyetini de kırarak Benfica'nın 1961 ve 1962 yıllarında Avrupa'nın zirvesine çıkmasını sağlamıştı. Bu başarıları ona 1965'de Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü getirdi.

1966 yılında İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda 9 gol atarak Portekiz'in üçüncü olmasını sağlayan Eusebio, Pele'nin çöküş dönemleri olan bu yıllarda dünya futbolunun yıldız ihtiyacına adeta bir cevap vermişti.