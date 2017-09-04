Portekiz devi Porto'dan Boyko için resmi teklif

Portekiz devi Porto'nun, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ukraynalı kaleci Denys Boyko'ya talip olduğu iddia edildi.

Porto, Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Aboubakar transferi için geçmişten beri görüşmeler de yapan iki taraf bir kez daha karşı karşıya geldi. Kaleci Casillas'a iyi bir alternatif arayan Porto'nun, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ukraynalı kaleci Denys Boyko'ya talip olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetimin istediği bonservis bedelinden vazgeçmesi durumunda Porto'nun Boyko'yu kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Bu arada Franco'ya ise Meksika'dan da bir talip olduğu ve 700 bin Euro önerileceği iddia edildi.