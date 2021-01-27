Portekiz'de özel okullarda uzaktan eğitim yasaklandı: 'Fırsat eşitsizliği yaratıyor'

Hükümet iki haftalık zorunlu tatilde kaybedilen sürenin ileri bir tarihte telafi edileceğini açıkladı.

'Ancak Markist rejimlerde olur'

Hükümetin kararı, bazı veliler ve rakip partilerin eleştirilerine neden oldu.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine göre merkez sağ Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Rui Fernando da Silva Rio, "Özel okullarda dijital eğitimi yasaklamak, totaliter ve Marksist rejimlerde görülebilecek bir uygulama" dedi.

Rio, kararın kamu çıkarı ya da halk sağlığını korumaya hiçbir katkısı olmayacağını savundu, "Solun en kötü hali" yorumunda bulundu.

Bazı veliler de kararın geri alınması için girişim başlattı. İnternette başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar 13 bin kişi destek verdi.

Portekiz Özel Okullar Birliği ise çocukları eğitimden alıkoymanın anayasaya aykırı olduğunu öne sürdü.