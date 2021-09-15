Portekiz'de nüfusun yüzde 81'inde Covid-19 aşılama süreci tamamlandı

Portekiz'de, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı nüfusun yüzde 81'inde aşılama süreci tamamlandı. Bu veriyle Portekiz, Covid-19 aşılama oranı en yüksek ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğünden verilen bilgilerde, 10 milyon 298 bin nüfusa sahip ülkede, 8,2 milyon kişinin Covid-19 aşılama sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Portekiz'i Malta yüzde 80,95 ile ikinci sıradan, Birleşik Arap Emirlikleri ise yüzde 78,80 ile üçüncü sıradan takip ediyor.

Ülkede, en az bir doz Covid-19 aşısı olanların sayısı da 8,8 milyon olarak açıklandı.

Diğer yandan Portekiz'de Covid-19'dan son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 1247 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Salgının başlangıcından bugüne ülkede toplam can kaybı 17 bin 883'e, vaka sayısı da 1 milyon 58 bin 347'ye ulaştı.