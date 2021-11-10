Portekiz'de işverenlerin mesai saati dışında çalışanlarla iletişim kurması yasaklandı

Portekiz’de hükümet tarafından alınan yeni karara göre, işverenlerin çalışanlarıyla mesai saatleri dışında iletişim kurması yasaklandı. Yasaya göre 8 yaşından küçük çocuğu olan ebeveynlerin ise istedikleri sürece evden çalışabilecekleri belirtildi.

Portekiz’de hükümet, Koronavirüs nedeniyle evden çalışan sayısının artmasının ardından daha sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kurmak amacıyla yeni yasa çıkardı.

Yasaya göre, ülkede işverenlerin çalışanlarıyla iletişim kurması yasaklanırken, iktidardaki Sosyalist Parti tarafından yapılan açıklamada, yeni kuralların Covid-19 salgınının bir sonucu olarak evden çalışan sayısının artmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Şirketler uzaktan çalışanların elektrik ve internet faturalarına yardımcı olacak

Parlamentodan geçen yasaya göre, işverenler, mesai saatleri dışında işçilerle iletişim kurduğu için ceza alabileceği belirtilirken ayrıca şirketlerin daha yüksek elektrik ve internet faturaları gibi uzaktan çalışmanın neden olduğu masrafların ödenmesine yardımcı olmak zorunda oldukları aktarıldı.

Hükümet, iş kanununda yapılan bu değişikliğin ondan daha az çalışanı olan şirketler için geçerli olmadığını duyurdu.