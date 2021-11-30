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Dünya

Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, ötanazi yasasını bir kez daha veto etti

De Sousa, ötanazi yasası içinde geçen "tıbbi yardımlı ölüme erişebilme" ifadesinin gerekçelerinin açıklanması için yasayı yeniden meclise gönderdi

30 Kasım 2021 16:22

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ülkede bir yıldır tartışma konusu olan ötanazi yasasını ikinci kez veto ederek, meclise geri gönderdi.

De Sousa, ötanazi yasası içinde geçen "tıbbi yardımlı ölüme erişebilme" ifadesinin gerekçelerinin açıklanması için yasayı yeniden meclise gönderdi. Portekiz'de 30 Ocak'ta yapılacak erken genel seçimden dolayı meclis bu hafta sonu feshedilecek. Bu nedenle ötenazi yasası bir sonraki yasama meclisinde yeniden ele alınacak.

Portekiz'de azınlık sol hükümetin girişimiyle 29 Ocak'ta mecliste kabul edilen söz konusu yasa Cumhurbaşkanı De Sousa'nın itirazıyla Anayasa Mahkemesine gönderilmiş ve mahkeme mart ayında söz konusu yasanın anayasaya aykırı olduğunu ilan etmişti.

Mahkeme, ötanazinin "aşırı acı çekenler için uygulanabilir" ifadesini uygun bulmamış, meclisten "açık, kesin, öngörülebilir ve kontrol edilebilir" bir yasa çıkarılmasını talep etmişti.

Ancak meclisin yaptığı düzenleme De Sousa tarafından bir kez daha reddedildi.

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