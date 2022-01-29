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Spor

Portekiz basınından Gedson Fernandes iddiası: İki gündür İstanbul'da

Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Portekizli yıldızın transfer çalışmaları için Türkiye’de olduğu öne sürüldü.

29 Ocak 2022 10:23

Ara transfer dönemi çalışmalarını yürüten Galatasaray’da, ismi sıklıkla anılan Portekizli futbolcu Gedson Fernandes konusunda bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz gazetesi A Bola’nın haberine göre, Gedson Fernandes, transfer görüşmelerini yürütmek için İstanbul’da bulunuyor.

Haberde, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray ile anlaşmak için İstanbul’a geldiği öne sürülürken transfer görüşmelerinin uzaması halinde ise ülkesine geri dönebileceği belirtildi.

Ocak transfer döneminde Benfica ile yeniden görüşmelere başlayan Galatasaray 1.5 yıl kiralama konusunda Portekiz ekibiyle anlaşma sağlarken satın alma opsiyonunun zorunlu olması talebiyle karşılaştı. İki kulübün satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Bu gelişmelerin üzerine Gedson Fernandes'ten Galatasaray paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı. Portekizli futbolcu üzerinde Galatasaray tişörtüyle Instagram'dan paylaşımda bulundu. Fernandes, kısa süre sonra bu paylaşımını kaldırdı.

 

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