Portekiz basını: Ronaldo, Real Madrid'den gidiyor

Zinedine Zidane'ın beklenmedik bir şekilde görevi bırakmasıyla sarsılan Real Madrid'de yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun da takımdan ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Portekiz'in yüksek tirajlı spor gazetesi Record, "Ronaldo, Real Madrid'den gidiyor" başlığıyla birinci sayfadan verdiği haberde sözleşmesi yenilenmeyen ünlü yıldızın dönüşü olmayan bir şekilde bırakmaya karar verdiğini yazdı. Haberde Ronaldo'nun bu kararı almasındaki en büyük etkenin başkan Florentıno Perez'in kendisine verdiği hiçbir sözü yerine getirmemesi olduğu kaydedildi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; İspanyol basınında yer alan haberlerin aksine Ronaldo'nun aldığı parayı sorun etmediği ve sözleşme yenileme konusunda sözünü yerine getirmeyen başkan Perez'e oldukça kızgın olduğu belirtildi. Artık hiçbir şekilde Real Madrid başkanına güven duymayan 33 yaşındaki süperstarın aldığı bu karar konusunda geri adım atmasının mümkün olmadığı bildirildi. Ronaldo'nun yeni takımının ise büyük ihtimalle İtalya, Fransa ve İngiltere'den bir takım olacağı vurgulandı. Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na hazırlanan Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in çarşamba günü Real Madrid yönetimiyle yaptığı görüşmenin ipleri kopardığı ifade edildi.