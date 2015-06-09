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Spor

Portekiz basınından 'Fenerbahçe Vitor Pereira ile anlaştı' iddiası

Fenerbahçe'den istifa eden İsmail Kartal'ın yerine kimin geleceği merak konusuydu

09 Haziran 2015 15:03

Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile prensipte anlaşmaya vardığını iddia etti.

Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de istifa eden teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine kimin geleceği merakla beklenirken, sportif direktör olarak göreve getirilen İtalyan Giuliano Terraneo takımla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

2011-2013 yılları arasında Porto'da görev yapan Pereira, 2013-2014'te Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli Jeddah'ı çalıştırdı. Portekizli teknik adam son olarak Yunan ekiplerinden Olympiakos'un başındaydı.

 

Vitor Pereira kimdir?

 

Doğum tarihi: 1968
Ülkesi: Portekiz
Başarı oranı: %58.5 galibiyet, %24.4 beraberlik, %17.1 mağlubiyet
Başarıları: Porto (2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu), Olympiakos (1 Yunanistan Ligi, 1 Yunanistan Kupası şampiyonluğu)

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