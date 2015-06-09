Portekiz basınından 'Fenerbahçe Vitor Pereira ile anlaştı' iddiası

Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile prensipte anlaşmaya vardığını iddia etti.

Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de istifa eden teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine kimin geleceği merakla beklenirken, sportif direktör olarak göreve getirilen İtalyan Giuliano Terraneo takımla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

2011-2013 yılları arasında Porto'da görev yapan Pereira, 2013-2014'te Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli Jeddah'ı çalıştırdı. Portekizli teknik adam son olarak Yunan ekiplerinden Olympiakos'un başındaydı.

Vitor Pereira kimdir?

Doğum tarihi: 1968

Ülkesi: Portekiz

Başarı oranı: %58.5 galibiyet, %24.4 beraberlik, %17.1 mağlubiyet

Başarıları: Porto (2 Portekiz Ligi, 2 Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu), Olympiakos (1 Yunanistan Ligi, 1 Yunanistan Kupası şampiyonluğu)