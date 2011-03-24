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Dünya

PORTEKİZ BAŞBAKANI SOCRATES İSTİFA ETTİ MADRİD (A.A)

24 Mart 2011 09:48

-PORTEKİZ BAŞBAKANI SOCRATES İSTİFA ETTİ MADRİD (A.A) - 24.03.2011 - Portekiz Başbakanı Jose Socrates, ekonomik krize karşı hükümetinin aldığı yeni önlemlerin mecliste yapılan oylamada reddedilmesinden sonra istifasını sundu. Jose Socrates, istifasını, Portekiz Cumhurbaşkanı Anibal Cavaco Silva ile yaptığı görüşmede sundu. Socrates, yaşanan siyasi krizin sebebini, "sadece parti çıkarlarını düşünen" diye tanımladığı ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat partiye bağladı. Sosyalist hükümetin, kamu açığını kapatmak için büyüme ve istikrar programı, bugün mecliste yapılan oylamada muhalefetteki gerek sağ gerek sol partiler tarafından reddedilmişti. Socrates'in istifası sonrasında, 2009 Eylül ayından bu yana iktidarda bulunan azınlık hükümetinin düşmesi ve ülkenin erken seçime gitmesi bekleniyor.

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