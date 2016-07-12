Portekiz Avrupa'nın, Türkiye primin birincisi oldu; Terim'in maaşı şampiyon hocanınkinin 3 katı!

Portekiz EURO 2016’nın şampiyonu oldu ama primde Türkiye’nin yanına bile yaklaşamadı. EURO 2016 şampiyonu Portekiz’in kazanacağı primler belli oldu. Fransa’yı finalde Eder’in golüyle deviren Portekiz’de futbolcular, federasyonun söz verdiği üzere 275’er bin Euro prim alacak. Portekiz’i şampiyon yapan Fernando Santos ise Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Fatih Terim’in yıllık kazancının 3’te 1’ine çalışıyor. Santos 1.2 milyon Euro, Fatih Terim ise 3.5 milyon Euro kazanıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, favori ülkeler arasında en az şampiyonluk primi alacak takımların başında gelen Portekiz’de futbolcular, turnuvaya katılım primi almazken, şampiyonluğun teşekkürü olarak sadece 275 bin Euro ile ödüllendirilecek.

Portekiz federasyonu, şampiyonadan elde ettiği 25.5 milyon Euro’luk gelirin bir bölümünü oyunculara dağıtmış olacak.

Puan az para çok

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda ise futbolcular, oynadıkları maç sayısına göre 500’er bin Euro’ya kadar ulaşan primleri sadece turnuvaya katılma hakkı nedeniyle almıştı.

EURO 2016’nın en yüksek prim verilen takımı olan Türkiye’de futbolcular, grupta oynadıkları 3 maçta 2 yenilgi, 1 galibiyet alıp elendikten sonra da para kazanmaya devam etmişti. Futbol Federasyonu, para tartışmalarının ardından, daha önce söz verildiği gerekçesiyle tüm takıma 150’şer bin Euro daha vermişti.