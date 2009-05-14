Portekiz, Ağca'yı vatandaşlığa istemiyor

Papa 2. Jean Paul'e 1981'de suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın Portekiz vatandaşlığına geçmek istediği, ancak "bu talebinin yerine getirilme imkanının olmadığı" bildirildi.



Portekiz hükümeti adına açıklama yapan başbakanlıktan sorumlu bakan Pedro Silva Pereira, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, Portekiz yasalarına göre bu talebin yerine getirilme imkanının olmadığını söyledi. Pereira Portekiz'de oturmayan, Portekizce bilmeyen bir yabancının, Portekiz'e ve topluma önemli hizmetlerde bulunması gibi çok istisnai durumlar dışında Portekiz vatandaşlığına geçemeyeceğini belirtti.



Pereira, Ağca'nın vatandaşlık için resmi talepte bulunmadığını ancak Portekizli yetkililere yazılı olarak başvurarak ve Ankara'daki Portekiz büyükelçisiyle görüşen avukatının aracılığıyla bu niyetini ifade ettiğini söyledi.



Bakan, Ağca'nın aynı zamanda, Polonya vatandaşlığına geçmek için benzer girişimlerde bulunduğunu bildiklerini de belirtti. (AA)

