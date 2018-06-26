Portekiz 90+3'te gelen golle liderliği kaçırdı

2018 Dünya Kupası B grubunda Portekiz İran ile 1-1 berabere kaldı. 45'te Quaresma'nın attığı tek golle öne geçen Portekiz 90+3'te İran'ın Ansarifard ile attığı penaltı golüne engel olamadı. Ronaldo 53'te penaltıyı gole çeviremedi. İspanya, Fas ile 2-2 berabere kalınca İran 4 puan almasına rağmen gruptan çıkamadı. İspanya ile aynı puana sahip Portekiz de averaj ile ikinci sırada yer aldı. Portekiz son 16 turunda A Grubunun birincisi Uruguay ile karşılaşacak.

34 yaşında kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası maçına ilk 11’de başlayan Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, trivela ile Portekiz’i öne geçirdi ancak İran, 90+3’te VAR ile eşitlik sayısını buldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

2018 Dünya Kupası B Grubu’nda Portekiz ile İran Saransk’da karşı karşıya geldi. Portekiz, son 3 dakikaya kadar grup lideri olarak götürdüğü maçta uzatmada yediği gole engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Grubu namağlup bir şekilde 2. bitiren Portekiz’in golü 45. dakikada Ricardo Quaresma’dan geldi. Sağ kanatta topla buluşan Quaresma, kendine has trivela vuruşu ile turnuvanın en güzel gollerinden birine imza atıp Portekiz’i öne geçirdi.

İran’ın golü var ile geldi

İran ise 90+3. dakikada VAR ile kazandığı penaltı atışında Ansarifard ile skoru 1-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle bitti. Turnuvada 4 golü bulunan ve gol krallığı yarışında 2. sırada bulunan Cristiano Ronaldo, 53. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Quaresma 70, Pepe 90

Beşiktaş’ın yıldız futbolcularından Quaresma, 70 dakika sahada kalırken 64. dakikada sarı kart gördü. Pepe ise 90 dakika sahada kaldı. B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Portekiz, son 16 turunda A Grubu’nun lideri Uruguay ile karşılaşacak. İran ise turnuvayı 4 puan ile kapatırken sadece 2 gol yiyerek savunması ile dikkat çekti.