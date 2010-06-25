T24

PORTEKİZ: 0 - BREZİLYA: 0

Dünya Kupası'nda G Grubu'nda ilk iki sırada bulunan Brezilya ile Portekiz liderlik mücadelesinde karşı karşıya geldi. Gruptan çıkmayı ilk 2 maçta garantileyen Brezilya ile Kuzey Kore maçında attığı 7 golle avantajı eline geçiren Portekiz'in mücadlesinde gol sesi çıkmadı.Maçın ilk yarısında iki takım da kontrollü oyunu tercih etti. 17. dakikada Tiago'nun güzel volesinde ytop auta çıkarken, İlk yarının en önemli pozisyonunda Brezilya, 30. dakikada Nilmar'la direği geçemedi. Maçın ilk yarısında iki takım da sert bir futbol sergiledi, bu durumda da hakem 8 sarı kart göstermek zorunda kaldı.Maçın ikinci yarısına bu kez Portekiz etkili başladı. 50. dakikada defansın arkasına sarkan Ronaldo, 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi, Lucio'nun son andaki müdahelesiyle açılan top Meireles'in öndünde kaldı, bu oyuncunun güzel dokunuşunda Julio Cesar güzel bir refleksle topu kornere attı ve mutlak bir golü önledi.Bu pozisyondan sonra maçın temposu iyice düştü. O kadar düştü ki maçı izleyen taraftarlardan ıslıklar yükselmeye başladı. Ancak bu durum bile iki takımın da hareketlenmesini sağlamadı. Ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.Brezilya bu maçta Elano, Robinho ve Kaka'nın eksikliğini oldukça hisetti. Bu sonuçla Brezilya 7 puanla grubu lider olarak tamamlarken, Portekiz 5 puanla ikinci oldu.Moses MabhidaBenito Archundia (Meksika), Marvin Cesar Torrentera Rivera (Meksika), Hector Vergara (Kanada)Eduardo, Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Pepe (Dk. 64 Pedro Mendes), Fabio Coentrao, Ricardo Costa, Raul Meireles (Dk. 84 Miguel Veloso), Tiago, Cristiano Ronaldo, Duda (Dk. 54 Simao), DannyJulio Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Michel Bastos, Felipe Melo (Dk. 45 Josue), Gilberto Silva, Dani Alves, Nilmar, Julio Baptista, Luis Fabiano (Dk. 85 Grafite)Dk. 15 Fabiano, Dk. 25 Juan, Dk. 43 Melo (Brezilya), Dk. 25 Duda, Dk. 31 Tiago, Dk. 40 Pepe Dk. 45 Coentrao (Portekiz)