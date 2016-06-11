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Spor

Portekiz - İrlanda maçı Cüneyt Çakır’ın

Çakır, en son EURO 2012’de maç yönetmişti

11 Haziran 2016 20:21

EURO 2016 F Grubu'ndaki Portekiz-İzlanda karşılaşmasının hakemi Cüneyt Çakır olacak.

EURO 2016'da ülkemizi temsil edecek olan hakem Cüneyt Çakır'a ilk görev verildi. Çakır, 14 Haziran 2016 Salı günü oynanacak olan Portekiz-İzlanda maçını yönetecek.

En son EURO 2012’de maç yönetmişti

Saint Etienne kentindeki Stade Geoffroy Guichard'da oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

Cüneyt Çakır son olarak Portekiz'in EURO 2012 yarı finalinde İspanya ile oynadığı müsabakayı yönetmişti. Seri penaltı atışlarına kalan maçta finale çıkan taraf İspanya oldu.

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Cüneyt ÇakırPortekizİrlandaEURO 2016

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