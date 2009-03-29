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Spor

Portakalların keyfi yerinde

29 Mart 2009 02:00


Dünya Kupası elemeleri 9. Grup 4. maçında Hollanda evinde İskoçya'yı 3-0 mağlup etti.

Amsterdam Arena Stadı'nda ilk yarısı da Portakalların 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada goller 30. dakikada Huntelaar, 45. dakikada Robin van Persie ve 77. dakikada penaltıdan Kuyt'tan geldi.

Grupta oynadığı ilk üç maçı da kazanan Hollanda bu sonucun ardından puanını 12'ye yükseltip liderliğini sürdürürken Güney Afrika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı büyük ölçüde garantiledi. İskoçya ise 4 puanda kaldı.



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