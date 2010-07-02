Portakallar yarı finalde!

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Portakallar 12 yıl sonra yarı finalde

Bir yanda Hollanda bir yanda Brezilya... Otoritelere göre favori sambacılar. İlk 2 maçta iyi oynayan Elano sakatlığı nedeniyle bu maçta da yok. Hollanda'da Robben ise ilk 11'de. Aslında ilk 11'de Mathijsen yer alacaktı fakat son anda ısınırken yaşanan sakatlıktan dolayı yerine Ooijer çıktı sahaya. 36 yaşındaki Ooijer...NTV Spor'un haberine göre maça Brezilya iyi başladı. Oyunu Hollanda yarı alanına yıkan Brezilya ilk 5 dakikadan sonra tehlikeli gelmeye başladı. 8. dakikada Dani Alves'in pasında Robinho topu boş filelere bıraktı fakat Japon yan hakem ofsaytı belirleyerek golü geçerli saymadı. Ama biraz önceki golünü saymayan hakemler 10.dakikada gol işareti verdiler. Melo'nun neredeyse orta sahadan attığı ara pasına harika hareketlenen Robinho kaleciyi güzel avlayarak topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.30. dakikada muhteşem bir şekilde gelen Brezilya'da suskun Kaka jeneriklik bir plase şut çıkardı. Fakat kaleci Sketelenburg aynı güzellikte parmaklarının ucuyla topu çeldi. 30. dakikadan sonra Hollanda zaman zaman Brezilya kalesine yüklense de sambacıların üstünlüğü devam etti. İlk yarı Robinho'nun 10. dakikada attığı golle 1-0 önde bitirdi ilk yarıyı.İkinci yarıya da Brezilya iyi başladı fakat gol Hollanda'dan geldi. 53. dakikada sağ kanattan Sneijder'in ortasında kaleci Cesar ve Melo birlikte yükseldi. Melo'nun kafasına çarpan top ağlara gitti ve Hollanda beraberliği yakaladı.Kaka ilk yarıda çıkardığı o muhteşem şutun bir benzerini ikinci yarıda da çıkartırken gol yine Hollanda'dan geldi. Robben'in sağ kanattan ortasını Kuyt kafayla arkaya bıraktı. Sneijder arka alanda topu filelere bıraktı. Sneijder 5 maçta gol sayısını 3'e çıkardı.Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Hollanda'nın ilk golünde büyük payı olan Melo, bu kez de kırmızı kart görerek rakibinin ekmeğine yağ sürdü. Melo, yere düşen Robben'e sert fauller yaparak kırmızı karto gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 76. dakikada maçın orta hakemi yanlışlıkla tam Ooijer'e kırmızı kartı gösterecekken son anda doğru kararı verip sarıyı gösterdi. Hakemin bu şaşkınlığı gülüşmelere sebep oldu.İkinci yarıya damgasını vuran Robben'in önderliğinde Brezilya'nın şaşkın savunmasını zorlamaya devam eden Hollanda, kaleci Julio Cesar'ı geçemeyince karşılaşma 2-1 Hollanda'nın üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarısı muhteşem bir heyecana sahne olan karşılaşmada Hollanda'da Robben oynadığı futbolla büyük alkış alırken favori Brezilya'nın özellikle ikinci yarıdaki tutuk hali büyük bir şaşkınlık yarattı.Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Hollanda'nın rakibi Uruguay-Gana maçından gülerek çıkan ekip olacak.Hollanda Dünya Kupası tarihinde dördüncü kez yarı finale yükselirken, 1998'den sonra ilk kez yarı final heyecanı yaşadı.Portakallarda Brezilya maçında sarı kart gören Van der Wiel ve De Jong cezalı duruma düşerek yarı final maçını klübeden takip edecek.