Portakallar, Vikingleri 2 golle geçti

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Hollanda - Danimarka: 2 - 0

Dünya Kupası'nda E Grubu'nun ilk maçında Hollanda, Danimarka ile karşı karşıya geldi. Bundan önceki turnuvalarda iyi futbollarına rağmen sonuç almakta zorlanan Hollanda bu kez çok kötü bir futbol sergilemesine rağmen maçtan 2-0 galip ayrıldı.Portakallar en büyük yıldızları Robben'in yokluğu ile çıktı Danimarka karşısına..Ancak Van der Vaart, Van Persie ve Sneijder gibi yıldızlar sahadaydı. Rakip Danimarka ise takım olarak Hollandayı durdurup, sonrasında vurmak için çıktı sahaya. Özellikle tecrübeli yıldız Rommedahl Hollanda savunmasını zorladı.NTV Spor'un haberine göre Portakallar, ilk yarıda tek pozisyonunu son dakikalarda Van Persie ile buldu, yıldız golcünün sağ çaprazdan vuruşunda top yan ağlara gitti. Danimarka ise kontraklarla çıktığında son paslarda biraz daha dikkatli olsa ilk yarıda aradığı golü bulabilirdi.İkinci yarı Danimarka için çok kötü başladı. Sol taraftan yapılan ortada Simol Poulsen'in kafasından seken top Agger'e çarparak ağlara gitti. Portakallar belki de hiç beklemediği bir anda öne geçti.46. dakikadan sonra herkes Hollanda'nın beklenen futbolunu oynamasını bekledi, ancak hiçbir şey değişmedi. Portakallar, Danimarka defansını açmayı bir türlü başaramadı. Maçın 59. dakikasında Van der Vaart belki de son yılların en güzel gollerinden birine imza atacaktı ama buna da kaleci Sorensen izin vermedi.Hollanda'da Elya'nın girişiyle biraz haraketlendi. 84.dakikada defans arkasına sarkan Elia topa vurdu, top direkten döndü, ancak orda bulunan Kuyt topu ağlara yolladı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Maçta başka gol olmadı ve maç 2-0 tamamlandı.Hollanda'da Robben'in yokluğu çok belli olurken, Sneijder ve Van Bommel'in yoğun bir sezonun ardından yaşadığı fiziksel yorgunluk Portakallar'ın etkili olmasını engelledi. Danimarka ise iyi bir alan savunması yapmasına rağmen hücumda hiçbir şey yapmadı. Kendi kalelerine gönderdikleri gol onlarını sonunu hazırlarken, son dakikalarda Kuyt'ın attığı gole de engel olamadılar.Soccer CityStephane Lannoy (Fransa) - Eric Dansault (Fransa), Laurent Ugo (Fransa)Hollanda: Maarten Stekelenburg, Gregory van der Wiel, John Heitinga, Joris Mathijsen, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Mark van Bommel, Wesley Sneijder, Nigel de Jong (Dk.89 Demy de Zeeuw), Rafael van der Vaart (Dk.67 Eljero Elia), Robin van Persie (Dk.77 İbrahim Afellay)Thomas Sorensen, Daniel Agger, Simon Kjaer, Lars Jacobsen, Simon Poulsen, Martin Jorgensen, Christian Poulsen, Thomas Enevoldsen (Dk.56 Jesper Gronkjaer), Thomas Kahlenberg (Dk.73 Cristian Eriksen), Dennis Rommedahl, Nicklas Bendtner (Dk.62 Mikkel Beckmann)Dk.46 Poulsen (kk), Dk.85 Kuyt (Hollanda)Dk.44 de Jong, Dk.49 van Persie (Hollanda) - Dk.63 Kjaer (Danimarka)