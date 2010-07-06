Portakallar 32 yıl sonra final sahnesinde!

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Cape Town'da oynanan yarı final maçında Hollanda Uruguay'ı 3-2 yenerek finale kalan ilk takım oldu.Green Point Stadı'ndaki mücadelede ilk yarı Giovanni van Bronckhorst ve Diego Forlan'ın karşılıklı golleriyle tamamlandı.70. dakikada Wesley Sneijder'in golüyle bir kez daha öne geçen Hollanda, üç dakika sonra Arjen Robben ile bir gol daha buldu ve 2010 Güney Afrika'daki altıncı maçını da kazanarak 11 Temmuz'da Johannesburg'daki finale gitme hakkını kazandı.1970'den sonra ilk kez yarı finalde mücadele eden iki kez dünya şampiyonu Uruguay, Hollanda karşısına savunmanın kilit ismi Diego Lugano ve etkili hücum silahı Luis Suarez'den yoksun çıktı.62 bin kişinin izlediği yarı final maçının özellikle ilk yarısı düşük bir tempoda oynandı ve uzaktan atılan iki güzel gol dışında kayda değer bir tehlike yaşanmadı.İkinci yarıda Uruguay'ın fazla kontrollü, Hollanda'nın topa daha fazla sahip olan ancak etkisiz görüntüsü devam etti. Sneijder'in ofsayt tartışmalarına yol açan golünden hemen sonra farkı ikiye çıkaran Hollanda, Maxi Pereira'nın 90+2'de gelen golünden sonra sıkıntı yaşasa da finalin yolunu tuttu.4. dakikada Robben'in sağdan ortasında Muslera'nın yumrukladığı topu ceza sahası köşesinde sol çaprazda önünde bulunan Kuyt'un vuruşunda top üstten auta gitti.18. dakikada Hollanda inanılmaz bir golle öne geçti. Giovanni van Bronckhorst 30 metreden ve kaleyi soldan gören bir yerden müthiş bir şut çıkardı, kaleci Muslera uçmasına rağmen topun solundan ağlara gitmesine engel olamadı.41. dakikada Uruguay beraberliği yakaladı. Diego Forlan'ın 25 metreden çektiği şutta Hollanda kalecisi Stekelenburg üzerine gelen topu çıkaramadı.67. dakikada Forlan'ın frikiğinde Stekelenburg topu direğin dibinden çıkardı.68. dakikada Van der Vaart ceza sahası içinde sol çaprazdan vurdu, Muslera'nın çeldiği top diğer tarafta önünde bulan Robben kötü bir şutla pozisyonu harcadı.70. dakikada Hollanda ikinci kez öne geçti. Sneijder'in ceza sahasının hemen dışından çektiği şutta Maxi Pereira'ya da çarparak yerden giden topu Muslera ancak ağlarında gördü.73. dakikada fark ikiye çıktı. Kuyt'un soldan ortasında Robben mükemmel bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.86. dakikada hızla ceza alanına girenb Robben kaleciyle karşı karşıya pozisyonda dördüncü golü bulamadı.90+2'de Maxi Pereira'nın golüyle farkı bire indiren Uruguay kalan çok kısa sürede mücadeleyi uzatmaya götürecek golü atamadı ve Hollanda üçüncü kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi.Uruguay: Muslera, Godin, Victorino, Gargano, Maximiliano Pereira, Caceres, Perez, Alvaro Pereira (78 Abreu), Arevalo, Cavani, Forlan (Sebastian Fernandez).Hollanda: Stekelenburg, Boulahrouz, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst, Kuyt, Van Bommel, Sneijder, De Zeeuw (Van der Vaart), Robben (89 Elia), Van Persie.Goller: 18 Van Bronckhorst, 41 Forlan, 70 Sneijder, 73 Robben, 90+2 Maxi PereiraSarı kartlar: Maxi Pereira, Caceres, Sneijder, BoulahrouzHakem: Ravşan Irmatov (Özbekistan)Stat: Green Point