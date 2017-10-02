T24 LogoT24 Logo
Gündem

Portakal bahçesinde intihar etti

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de evinin yanındaki portakal bahçesine giden 58 yaşındaki Ahmet Koçak, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi

02 Ekim 2017 16:56

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de evinin yanındaki portakal bahçesine giden 58 yaşındaki Ahmet Koçak, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.
Olay, merkez Akdeniz İlçesi\'ne bağlı Yeşilçimen Mahallesi 4004 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Koçak bilinmeyen bir nedenle oğlu ile tartıştıktan sonra evden çıktı. Bu sırada evlerinin yanında bulunan portakal bahçesine giden Koçak, beraberinde götürdüğü iple kendini bir ağaca astı. Koçak\'ın ağaçtaki cansız bedenini gören komşuları durumu ailesine ve polise bildirdi.  Sinir krizi geçiren Koçak\'ın yakınları çevrede bulunanlar tarafından sakinleştirmeye çalışıldı. Koçak\'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİN DHA MERSİNAhmet KoçakOlayAkdenizYeşilçimen MahallesiSokakBuKoçakSinirAdana Adli Tıp KurumuPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24