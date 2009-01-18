Portakal 25 kuruş, kabuğu 1 lira!

Bahçede kilosu 25 kuruşa düşen portakalın soyularak kurutulan kabuğunun kilosu 1 liradan alıcı bulurken üreticiler sevinçli.



Ülke genelinde yüzde 20'lik üretim artışına rağmen talep daralması nedeniyle üreticinin elinde kalan portakalın kilosu bahçede 25 kuruşa kadar düştü. Ancak bu yıl üreticiyi portakalın kabuğu sevindirdi.



Türkiye'nin tarım merkezlerinden Adana ve Osmaniye illeriyle çevresinde, narenciye üretiminin yoğun yapıldığı yörelerde, üreticiler, kurutulmuş portakal kabuğu ile kazanç sağlamaya çalışıyor.



Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, tarlada kilosu 25 kuruşa kadar düşen portakalın kabuğunun, meyvesinden pahalı olduğunu söyledi.



Çiftçilerin bu yıl narenciye ürünlerinde maliyetleri bile karşılayamamaktan yakındığını anlatan İspir, şunları kaydetti:



"Son günlerde kurutulmuş portakal kabuğuna talep yüzleri güldürdü. İlaç, reçel ve kozmetik sanayisinde ham madde olarak kullanılan kurutulmuş portakal kabuğu, yurt içinin yanı sıra Almanya, İngiltere ve Fransa'dan da talep görmeye başladı."



İspir, her yıl Aralık ayında başlayan bu işin, Mayıs sonuna kadar devam ettiğini belirterek, "Portakala meyve olarak talep azaldıkça, kurutulmuş portakal kabuğu artıyor, bu da fiyatları düşürüyor. Bu yıl oluşan kilogram başına 1 lirayı üretici tatminkar buluyor" dedi.



Kadirli'de 10 yıldan bu yana portakal kabuğu alan ve geçimini bu şekilde sağlayan çiftçilerden Ali Kuru da yurt içinde daha çok İstanbul, İzmir ve Gaziantep'ten talep gördüklerini bildirdi.



Ali Kuru, başka kentlerden gelen aracı tüccarların bu yıl alımlarını artırdığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu yüzden kendi üretimimin yanı sıra çevredeki çiftçi arkadaşlarımın ürünlerini de değerlendiriyorum. Toptan kilosu 80 kuruşa aldığım kurutulmuş portakal kabuğunu 1 liradan satıyorum. Her yıl bu işten para kazananların sayısı artıyor. İlçeden yılda ortalama 500 ton portakal kabuğu gönderiyoruz."

