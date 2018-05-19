Porsuk Çayı'nda 'Gençlik Kupası' Kano Yarışları

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, Porsuk Çayı\'nda düzenlenen Gençlik Kupası Kano Yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yarışlarda kanosundan düşen bir sporcu görevliler tarafından tekneye alındı.

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen \'Gençlik Kupası Kano Yarışları\' Porsuk Çayı\'nda yapıldı. Yarışmaya Eskişehir Büyükşehir, Bursa Büyükşehir, Sakarya Büyükşehir, Tuzla Deniz Yıldızı ve Adapazarı Belediyesi spor kulüplerinden toplam 54 sporcu katıldı. Porsuk Çayı\'nda kıyasıya mücadelelerin verildiği yarışlar vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Yarışlara katılan bir sporcu bitiş yerine yakın dengesini kaybederek kanosundan düştü. Sporcu, bir süre Porsuk Çayı\'nda yüzdükten sonra arkasından gelen görevliler tarafından tekneye alındı.

Yarışmada bayanlarda Bursa Büyükşehir Spor Kulübü 1\'inci, Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü 2\'nci, Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü de 3\'üncü oldu. Erkeklerde ise Eskişehir Büyükşehir 1\'inciliği, Bursa Büyükşehir 2\'inciliği, Sakarya Büyükşehir de 3\'üncülüğü kazandı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen verdi.

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