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Ekonomi

Porsche'ye LPG taktırıyorlar!

Akaryakıt fiyatlarının sürekli artmasıyla aylık yakıt maliyeti bin liraya ulaşan lüks araçlar LPG'ye dönüşmeye başladı.

23 Ağustos 2010 03:00

T24- Gazitaly'nin Türkiye distribütörü EkipGaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Taç, son üç ayda 300 lüks aracı LPG'ye dönüştürdüklerini söyledi.


Dönüşüm yapılan araçları Porsche Cayenne, BMW, Mercedes, Opel Insingnia Turbo, Jeep Cherooke, Toyota Land Cruser ve Volvo şeklinde sıralayan Taç, dönüşüm talebinin sadece İstanbul değil, Aydın, Samsun, Mardin, Ankara gibi illerden de geldiğini belirtti. Eskiden insanların lüks araçları için LPG dönüşümü yaptırmaya çekindiği için gece geç saatlerde geldiklerini belirten Taç, "Şimdi gün içinde gelip, LPG taktırmak istiyorlar. Bu sayıda da artış gözlemliyoruz." dedi. LPG'nin yakıt sarfiyatını yaklaşık yarı yarıya azalttığına dikkat çeken Gazitaly temsilcisi, "3,5-4,2 litrelik büyük motorlu lüks araçların kilometrede yaklaşık 1 TL olan yakıt sarfiyatı, LPG dönüşümü sayesinde 45-50 kuruşa düşebiliyor." şeklinde konuştu.

Gazitaly markasının Türkiye distribütörü olan EkipGaz'ın, 2008 yılında kurulduğunu söyleyen Taç, EkipGaz'ın ilk yıllarda, Gazitaly markasının Türkiye'de pazarlamasını gerçekleştirdiğini, bu yıl ise LPG dönüşümüne de başladığını ifade etti. Türkiye'de geçen yıl rakamlarına göre 400 bin adetlik LPG dönüşüm pazarı olduğunu belirten Taç, bu dönüşümün ortalama pazar değerinin ise 1 milyar TL olduğunun tahmin edildiğini kaydetti. Şirket olarak, üst segment araçlara dönüşüm yaptıkları, orta ve alt segment araçlara LPG dönüşümü yapmadıkları bilgisini veren Nurullah Taç, hedeflerinin 400 bin adetlik dönüşüm pazarında yüzde 5 pazar payı olduğunu açıkladı.


Dönüşüm fiyatlarının dört silindirli bir araç için bin 200 TL olduğu bilgisini veren Taç, 6 ve 8 silindirli araçlar için ise bin 500 ile 2 bin TL olduğunu söyledi. LPG'de sürücülerin en çok performansın düşmesinden endişe ettiğini, ancak performans kaybının yüzde 5-10 arasında olduğunu belirten Taç, LPG tüketiminin, benzini geçtiğini de sözlerine ekledi.

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