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Dünya

Porsche'sine 'işsizim' yazdı

Dubai'de çalışan İngiliz yönetici, işten atıldığı gün Porsche marka aracının arkasına iş aradığını yazınca şansı döndü.

25 Ocak 2009 02:00

Dubai'de bir inşaat firması için çalışan 28 yaşındaki İngiliz yönetici, işten atıldığı gün Porsche Boxster S model aracının arkasına iş aradığını yazınca şansı döndü.

Andrew Blair adlı adam, yılda vergisiz 150 bin dolar kazandığı işinden mali kriz nedeniyle atılınca büyük bir şok yaşadı.

Olayın üzerinden birkaç saat geçmişti ki Blair'ın aklına 1920'lerdeki Büyük Buhran döneminde ABD'li borsacıların iş bulmak için uyguladığı yöntem geldi.

Siyah keçeli kalemle arabasının arkasına 'Bugün işten atıldım - İnşaat proje yönetici - Andy Blair' yazan genç adam, ilanına cep telefonu numarasını da eklemeyi ihmal etmedi.

Kovulmasının üzerinden birkaç gün geçmeden onlarca müşteriden telefon alan Blair, 'Bir anlık çılgınlıkla böyle birşey yaptım ama görüyorum ki en iyi reklam yöntemini bulmuşum' diye konuştu.

Halen iş tekliflerini değerlendirdiğini söyleyen Blair, mali kriz nedeniyle işsiz kalan pek çok arkadaşının İngiltere'ye geri döndüğünü, ancak kendisinin düzgün bir iş buluncaya kadar Dubai'de kalmaya kararlı olduğunu söyledi.

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