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Ekonomi

PORSCHE ŞİRKETİ 20 BİN AVRO CEZA ÖDEYECEK BERLİN (A.A)

12 Ekim 2010 22:41

-PORSCHE ŞİRKETİ 20 BİN AVRO CEZA ÖDEYECEK BERLİN (A.A) - 12.10.2010 - Dünya çapında tanınan Alman Porsche otomobil şirketi, reklam metinlerinde otomobillerinin ne kadar CO2 salınımına yol açtığını belirtmediği için 20 bin avro para cezasına çarptırıldı. Kararı veren Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesinin bir sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada, şirketin, reklamlarında otomobillerinin ne kadar CO2 salınımına neden olduğunu belirtmeyerek, AB kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Alman Çevre Yardımı (DUH) adlı kuruluş, Porsche şirketi tarafından yayınlanan "Christophorus" adlı dergideki 2 metinde bu tür bir ihlalin yapıldığı gerekçesi ile Stuttgart Eyalet Mahkemesi'nde dava açmış, ancak mahkeme sözkonusu metinleri reklam olarak değerlendirmemişti. DUH'un temyiz davası açtığı Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin 30 Eylülde aldığı kararla, sözkonusu metinlerin reklam niteliği taşıdığına karar verdiğini ifade eden mahkeme sözcüsü, yüksek eyalet mahkemesinin temyiz yolunu da kapattığını, ancak Porsche'nin karara Federal Yargıtay'da (Bundesgerichtshof) itiraz edebileceğini kaydetti.  

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