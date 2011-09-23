-Porsche Panamera Dizel tasarrufu seven zenginlerin gözdesi ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Porsche firmasının yakıttan ve vergiden tasarruf etmek isteyen zengin kesim için ürettiği Panamera dizel modeli müşterilerin beğenisine sunuldu. İç dizaynı, motor hacmi, dış görünümüyle spor modellere iyi bir alternatif oluşturan Panamera dizel, 80 litrelik deposuyla 1,200 kilometre yol katediyor. Panamera dizeli Türk müşterilerle buluşturan otomotiv firmasının mağaza müdürü Ömer Kesgin, Porsche'nin 2011 yılında 3 motor ve benzinli modellerinin üretildiğini belirterek, 2012 dizel modelini kendilerinin Türkiye'ye getirdiğini söyledi. Panamera'de 3 bin cc dizel motor bulunduğunu anlatan Kesgin, otomobilin 250 beygir gücünde olduğunu ve 100 kilometreye 6,8 saniyede ulaştığını kaydetti. Otomobilin 80 litrelik deposuyla 1,200 kilometre yol yapabildiğini dile getiren Kesgin, otomobilin aksesuarlarının müşterilerin kişisel istekleri doğrultusunda oluşturulabildiğini belirtti. 2011 yılında üretilen araçların benzinli ve büyük motorlu olduğu için yakıt tüketimleri ve vergilerinin yüksek olduğunu ifade eden ''Ancak bu otomobil 100 kilometrede 6 litre yakıyor. Bu da bildiğiniz gibi epey ekonomik oluyor'' dedi. Türkiye'de tasarrufun önemli olduğunu belirten Kesgin, ''Ne kadar lüks otomobil olursa olsun, illa ki dizel olan otomobiller tercih sebebi. O yüzden benzinli otomobillerde bir depo benzinle 500 kilometre gidilirken, dizel otomobille bir depo benzinle 1,200 kilometre yol yapabiliyorsunuz'' diye konuştu. Yeni model Porsche'nin, firmanın önceki modellerine göre vergi avantajı olduğunu da anlatan Kesgin, önceki modellerden 3,600 cc motor Porsche'nin vergisinin yıllık 7 bin lira, 4,400 cc motora sahip modellerin vergisinin ise 15 bin lira, Panamera'nın yıllık vergisinin ise 4 bin lira civarında olduğunu kaydetti. Bunun yanı sıra otomobilin yakıt tüketiminin de eskisine göre yarı yarıya uygun olduğunu belirten Kesgin, benzinli araçların 100 kilometrede 16 litre, Panamera'nın ise 6 litre yakıt tükettiğini söyledi. Kesgin, dizel olmasına rağmen otomobilin performansının benzinli modellerden aşağı kalmadığını da söyledi. Bazı müşterilerinin yüksek gelir grubuna sahip olmalarına rağmen yine de yakıt tüketimi ile ilgili kaygıları olduğunu ifade eden Kesgin, ''Dizel otomobil bekleyen çok müşterimiz var. Biz de gerekli reklamlarımızı yaptık'' dedi. Şu an ellerinde 2 adet Panamera dizel modeli olduğunu kaydeden Kesgin, 4 otomobilin daha geleceğini söyledi. Panamera'nın fiyatlarının 150 bin avrodan başladığını da ifade eden Kesgin, donanımına göre fiyatının 190 bin avroya kadar çıkabildiğini sözlerine ekledi.