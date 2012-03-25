Porsche, 1200’ü aşkın aracı geri çağırıyor

Ünlü Alman otomobil şirketi Porsche’nin, 1200’ü aşkın aracı yakıt borusunda saptanan arıza nedeniyle geri çağırdığı bildirildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenlik Yönetimi kurumunun internet sitesinde yapılan açıklamada, Porsche’nin ürettiği ”911 Carrera S” modeli spor arabalarındaki yakıt borularının bir bağlantı yerinden koparak yakıt sızıntısına yol açma riski taşıdığı belirtildi. Porsche’den yapılan açıklamada, sorunun, bu model araçlardaki su soğutma borusunun yakıt borusundaki bir bağlantıya temas ederek gevşetme olasılığı bulunmasından kaynaklandığı, ancak bu nedenle yangın veya kazalar meydana geldiğine ilişkin kendilerine ulaşan bilginin bulunmadığı duyuruldu. Porsche şirketinin 2012 yılında piyasaya sürdüğü 911 Carrera S modeli spor arabaların satış fiyatı 96 bin doları geçiyor.